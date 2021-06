© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Gualtieri non fare lo sbruffone che non ti viene neanche bene. Piuttosto chiarisci una volta per tutte chi voterai tra me e Raggi al ballottaggio. Così evitiamo di prendere per i fondelli gli elettori". Lo scrive su Twitter il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda. (Rer)