Migranti: Aimi (FI), ennesima strage in mare, vanno fermate le partenze

- Il senatore di Forza Italia Enrico Aimi, capogruppo di FI in commissione Affari esteri a palazzo Madama, osserva che "addolora la notizia dell’ennesimo naufragio avvenuto al largo della Tunisia in cui hanno perso la vita almeno 23 persone e, al contempo, sgomenta la mancanza di risolutezza nell’affrontare il problema alla radice: vanno fermate le partenze, pretendendo il rispetto degli accordi internazionali bilaterali". Il parlamentare aggiunge, in una nota, che "l’Italia, poi, deve attuare politiche di respingimento, così come fanno tutti i Paesi europei. Eventuali autorizzazioni ad entrare in Italia e in Europa per serie ragioni umanitarie, devono essere concesse fuori dai confini nazionali, attraverso un istruttoria che coinvolga le organizzazioni internazionali a ciò preposte. Rivolgo l’ennesimo appello al ministro dell’Interno - conclude Aimi -, si chiudano le autostrade della morte. Il Mediterraneo non si trasformi in un obitorio a cielo aperto". (Com)