Francia: rientrato allarme bomba su aereo Air France proveniente da N'Djamena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È rientrato l'allarme bomba su un aereo Air France atterrato a Parigi in provenienza dalla capitale del Ciad, N'djamena. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Europe 1 ", spiegando che la cellula di crisi creata in Francia per gestire la situazione è stata sciolta. Mentre era in volo il comandante dell'aereo aveva ricevuto una chiamata che avvertiva della presenza di una bomba a bordo intimandolo di atterrare in Algeria. Due caccia francesi sono immediatamente decollati per scortare il velivolo fino all'aeroporto Charles de Gaulle, dove non sono state trovate tracce di esplosivi.(Frp)