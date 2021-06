Regno Unito: Covid, variante Delta ora dominante nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Public Health England, organizzazione che si occupa di monitorare lo stato della salute pubblica in Inghilterra, ha reso noto che la variante Delta del Covid-19, identificata per la prima volta in India, sarebbe quella dominante al momento nel Regno Unito. Il numero di casi confermati sarebbe infatti aumentato del 79 per cento la scorsa settimana, arrivando a toccare quota 12.431. Gli scienziati si sono detti convinti che la variante Delta abbia superato ormai la variante Alfa, identificata nel Kent lo scorso autunno.(Rel)