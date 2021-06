© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma: "I ristoranti in zona bianca non avranno alcun limite di commensali per i tavoli all’aperto. Appena 2 giorni fa - continua il parlamentare su Twitter - il ministero della Salute voleva, invece, imporre massimo 4 persone. La linea rigorista viene finalmente archiviata, il Paese si avvicina a grandi passi verso la normalità". (Rin)