Bielorussia-Usa: ministero Esteri Minsk, Washington deve ridurre personale diplomatico nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bielorussia ha comunicato agli Stati Uniti la decisione di ridurre il numero del personale diplomatico in missione a Minsk, come risposta alle nuove sanzioni di Washington contro nove complessi petrolchimici del Paese dell'Europa orientale. Lo ha fatto sapere il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatolyj Glaz. "Come Paese sovrano, non possiamo ignorare questo attacco non amichevole. Per questo oggi l'incaricato di affari statunitense in Bielorussia è stato convocato al ministero degli Esteri e gli sono state annunciate le misure di ritorsione". Secondo il portavoce bielorusso, oltre alla riduzione del personale diplomatico e amministrativo dell'ambasciata Usa a Minsk, sono state anche disposte restrizioni alle procedure relative ai visti per gli statunitensi. Le sanzioni annunciate oggi dal Dipartimento del Tesoro Usa includono le aziende bielorusse Belarusian Oil Trading House, Belneftekhim e la sussidiaria Belneftekhim Usa Inc, Belshina, Grodno Azot, Khimvolokno Plant, Lakokraska, Naftan e Polotsk-Fiberglass. Nei giorni scorsi la dissidente bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja, ha rinnovato la sua richiesta agli Stati Uniti di imporre ulteriori sanzioni a individui e aziende che sostengono il governo bielorusso. L'amministrazione presidenziale degli Stati Uniti guidata da Joe Biden ha annunciato venerdì scorso che stava preparando un elenco di sanzioni mirate contro i principali esponenti del governo bielorusso, dopo il dirottamento forzato di un aereo Ryanair a Minsk e l'arresto del dissidente Roman Protasevich a bordo del volo. (Res)