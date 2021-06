Roma: Città metropolitana, biovie e cicolovie per una mobilità sostenibile del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biovie e cicolovie per una mobilità sostenibile del territorio provinciale fino a Roma. Lo dichiara in una nota il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Teresa Zotta. "Nella giornata mondiale della bicicletta, la Città metropolitana di Roma prosegue il suo lavoro per la realizzazione della prima ciclabile che attraverserà parte dei Castelli Romani - aggiunge Zotta -. Il progetto 'Biovie' di mobilità sostenibile, coinvolge un bacino di utenza di circa 700.000 abitanti e prevede la realizzazione di una bicipolitana dei Castelli Romani da sviluppare nel territorio dei comuni di Ciampino, Marino, Albano Laziale, Grottaferrata e i Municipi VI e VII del Comune di Roma Capitale. Sull'altro versante con un altro progetto 'Ciclovie' saranno interessati i Comuni del quadrante di Mentana, Guidonia passando per Fonte Nuova e i Comuni di Fiumicino, Cerveteri e Ladispoli. Una lunga ciclovia che ricongiungerà i territori metropolitani con le arterie ciclabili di Roma Capitale", conclude Zotta.(Com)