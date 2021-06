Ambiente: Cattaneo replica a De Luca, solite iperboli ed eccessi privi di riscontri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c'è alcun dato oggettivo che confermi quanto dichiarato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che una volta di più si dimostra molto più attento alle dichiarazioni iperboliche e agli eccessi comunicativi che ai fatti, come invece spetterebbe a chi ha responsabilità di governo". Lo afferma l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, replicando alle dichiarazioni del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in tema di "Terra dei fuochi". (Com)