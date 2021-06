Difesa: Sudan rivedrà accordo con la Russia per costruzione base militare sul Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudan sta riesaminando un accordo con la Russia per la costruzione di una base navale sulla costa del Mar Rosso. Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore delle forze armate sudanesi, il generale Mohamed Othman al Hussein, il quale ha tenuto dei colloqui con una delegazione russa a tale scopo. "Se l'accordo offre vantaggi per noi e soddisfa gli interessi della Russia, non c'è problema", ha detto Hussein all'emittente televisiva "Blue Nile", ricordando che l'accordo è stato firmato sotto il governo dell'ex presidente Omar al Bashir, estromesso dal potere nel 2019. A novembre il presidente russo Vladimir Putin ha approvato la creazione della prima base militare russa in Africa che sarà capace di ospitare quattro navi da guerra e circa 300 militari, tuttavia nell'aprile scorso l’emittente televisiva “Al Arabiya” ha riportato la notizia secondo cui il Sudan ha sospeso l’accordo con la Federazione Russa per la creazione della base navale russa in attesa della sua approvazione da parte del nuovo Parlamento di Khartum. Stando a quanto riferito da fonti usa, invece, le autorità di transizione del Sudan avrebbero anche congelato ogni nuovo dispiegamento di militari russi nel Mar Rosso. (segue) (Res)