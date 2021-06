Sud Sudan: capo missione Unmiss promette nuovi sforzi per proteggere i civili dalle violenze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'episodio segue l'uccisione, avvenuta la scorsa settimana, di un medico sud sudanese che lavorava per un'organizzazione no profit statunitense nello Stato di Unità, nel nord del Paese. Il medico, che lavorava per l'International Rescue Committee (Irc), è stato ucciso all'interno di una struttura sanitaria a Ganyliel Payam, nella contea di Panyijiar, e la sua uccisione è coincisa con un attacco a un convoglio dell'Irc da parte di uomini armati sconosciuti alla periferia del villaggio di Guol. Una decina di operatori umanitari del convoglio sono riusciti a fuggire. All'inizio di questo mese un'operatrice umanitaria ugandese è stata uccisa nella contea di Budi, nello Stato dell'Equatoria orientale, portando a due il numero di operatori umanitari uccisi nel Paese dall'inizio di quest'anno. Nove operatori umanitari sono stati uccisi lo scorso anno. Un totale di 126 operatori umanitari, per lo più sud sudanesi, sono stati uccisi nel Paese dal dicembre 2013, quando è scoppiato il conflitto civile. (Res)