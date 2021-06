© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEPresentazione del progetto per la rigenerazione dello Scalo Lambrate vincitore di Reinventing Cities, il bando internazionale indetto dal Comune di Milano insieme a C40. Intervengono l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran; la vicesindaco Anna Scavuzzo; la Project Officer di C40 Costanza De Stefani; la responsabile del Progetto Milano per Fs Sistemi Urbani Marianna Beltrani; la presidente di Municipio 3 Caterina Antola; il rettore dell'Università Statale di Milano Elio Franzini; il presidente della commissione aggiudicatrice Giovanni Oggioni e i componenti del team vincitore.Giardino di Triennale di Milano, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 10.30)Commissione consiliare Politiche europee. All'ordine del giorno: i fondi europei investiti, impegnati e ottenuti dal Comune di Milano nel periodo 2016-2021. Partecipano Mario Vanni, capo di Gabinetto del sindaco; Maria Vittoria Beria, direttrice Area Relazioni internazionali; Dario Luigi Moneta, direttore specialistico Autorità di gestione e monitoraggio piani; Marco Mazziotti, responsabile Unità Affari Ue – Area Relazioni Internazionali.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16.00)REGIONEConvegno sul tema "Modelli di governance dei servizi sanitari e socio sanitari regionali a confronto", promosso dalla commissione consiliare Sanità con l'obiettivo di approfondire il confronto tra i diversi modelli sanitari regionali. Ad aprire i lavori il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, la vice presidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ed Emanuele Monti, presidente della commissione Sanità. A seguire sono previsti gli interventi di Domenico Mantoan (direttore generale Agenas), Davide Croce (direttore del centro sull'economia e il management nella sanità e nel sociale della Liuc), Francesco Longo (professore associato Dipartimento di Scienze sociali e politiche Università Bocconi), Gianvincenzo Zuccotti (presidente Comitato di Direzione Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano), Roberto Toniolo (direttore generale Azienda Zero Regione Veneto), Tiziano Carradori (direttore generale Ausl Romagna), Francesco Quaglia (commissario straordinario azienda Alisa Regione Liguria). Partecipano direttori generali e vertici del sistema sanitario regionale.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22/diretta streaming sul sito del Consiglio regionale (dalle 14.00 alle 17.00)VARIEConvegno sulle comunità energetiche rinnovabili, promosso dal senatore e responsabile Energia della Lega Paolo Arrigoni, in in collaborazione con la Segreteria provinciale della Lega di Lecco. All'incontro partecipano Claudio Usuelli, presidente della Provincia di Lecco; Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente; Francesco Burrelli, presidente nazionale di Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari); Lucio De Luca, vicepresidente di Anci Lombardia e sindaco di Azzano S. Paolo; Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco, e Riccardo Pase, presidente della Commissione ambiente e protezione civile di Regione Lombardia.Sala Ticozzi - Lecco (ore 17.30) (Rem)