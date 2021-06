Israele: il partito Likud chiede a Lapid di rendere pubblici testi accordo coalizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Likud, partito del premier uscente Benjamin Netanyahu, ha inviato tramite i suoi legali una lettera al leader di Yesh Atid e premier del nuovo governo di unità nazionale, Yair Lapid, la pubblicazione dei dettagli dell'accordo che ha consentito la nascita di una coalizione per formare il nuovo esecutivo. "Ci sono otto diversi partiti in questa coalizione e, al momento della stesura di questa lettera, non avete pubblicato gli accordi con nessuno di loro", afferma la lettera. L'avvocato che ha presentato la richiesta, Avi Halevy, ha aggiunto che Lapid è tenuto a pubblicizzare il funzionamento degli accordi di coalizione, secondo una legge del 2001. Il fatto che queste informazioni non siano state divulgate, continua la lettera, "lede interessi pubblici molto importanti, incluso consentire al pubblico di condurre un dialogo sul contenuto degli accordi e di discuterne la legalità". In particolare, il Likud chiede i dettagli dell'accordo siglato con il partito arabo-israeliano Ta'al, guidato da Ahmad Tibi, che prevede il sostegno della formazione araba a un nuovo presidente della Knesset. Il parlamento monocamerale israeliano è attualmente guidato da Yariv Levin appartenente al Likud. (segue) (Res)