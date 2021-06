Israele: il partito Likud chiede a Lapid di rendere pubblici testi accordo coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale obiettivo dell'alleanza tra otto partiti israeliani eterogenei fra loro - che lunedì 7 giugno dovrebbero ricevere il voto di fiducia - sembra porre fine all'era del primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu. La volontà di estromettere da Balfour Street Netanyahu, accusato di aver assoggettato la politica a fini personali, soprattutto per evitare condanne penali nei tre casi giudiziari di presunta corruzione che vedono coinvolto il primo ministro, ha fatto da collante tra il partito liberale Yesh Atid, il nazionalista Yamina e il conservatore-islamista Ra'am. Si tratta di un matrimonio storico e anche paradossale, considerando le agende a tratti opposte del partito Yamina di Naftali Bennett, favorevole alla costruzione di nuovi insediamenti, e del partito islamista Ra'am di Mansour Abbas. L'alleanza guidata da Lapid e Bennett, che dovrebbero diventare premier "alternati" nella futura legislatura, potrebbe porre fine a uno stallo politico di due anni e mezzo, durante i quali ben quattro tornate elettorali non hanno delineato una chiara maggioranza di governo. Tuttavia, il percorso verso la creazione di un nuovo governo non appare lineare. (segue) (Res)