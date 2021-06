Israele: il partito Likud chiede a Lapid di rendere pubblici testi accordo coalizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, gli otto partiti della nuova futura coalizione di governo hanno presentato formalmente la richiesta per chiedere che lunedì prossimo, 7 giugno, i deputati votino per sostituire il presidente del parlamento, Yair Levin, esponente del Likud. Secondo quanto riferisce la stampa israeliana, la coalizione guidata da Lapid teme che il partito del premier uscente Netanyahu possa ritardare la sessione del voto di fiducia al nuovo esecutivo. La nuova coalizione conta sul sostegno di 61 parlamentari, ovvero su una risicata maggioranza tra i 120 parlamentari della Knesset. Fonti vicine a Levin citate dal quotidiano “Jerusalem Post” hanno affermato che il presidente del parlamento potrebbe consentire la sessione di voto di fiducia al nuovo governo soltanto nell’ultima data possibile consentita dalla legge al fine di aumentare la pressione sui parlamentari di Yamina, il partito di Naftali Bennett, affinché votino contro il governo. Tuttavia, non è escluso che il partito Yamina (sette seggi) possa perdere ulteriore appoggio in parlamento. Dopo il deputato Amichai Chikli, anche Nir Orbach e Idit Silman potrebbero opporsi al "governo del cambiamento" che vedrebbe Bennett guidare il Paese fino a settembre 2023, a cui succederebbe Lapid. La defezione di altri deputati di Yamina rappresenterebbe un ammutinamento dell'esecutivo eterogeneo messo insieme da Lapid. (segue) (Res)