Israele: il partito Likud chiede a Lapid di rendere pubblici testi accordo coalizione (4)

- La coalizione anti-Netanyahu è composta da otto partiti che abbracciano tutto l'arco parlamentare. Yesh Atid, di orientamento liberale con 17 seggi, Kahol Lavan (Blu e bianco) con otto seggi, il partito laburista, il partito della destra nazionalista Yamina (favorevole agli insediamenti e contrario alla creazione di uno Stato palestinese) e Yisrael Beytenu (destra laica) con sette seggi ciascuno, New Hope e Meretz (partito contrario agli insediamenti ebraici e sostenitore dei diritti Lgbt) con sei seggi ciascuno e, infine, il partito arabo-islamico Ra’am con quattro seggi. Uno dei primi obiettivi del futuro ed eterogeneo governo sarà elaborare un piano per rilanciare l'economia e superare gli effetti della pandemia Covid-19. Al momento non è chiaro come verranno distribuiti i vari ministeri, ma quel che appare chiaro è che il Likud, forte degli oltre 30 seggi in parlamento, e, soprattutto, Netanyahu faranno una forte opposizione. Da parte sua, il futuro governo potrebbe negare l'immunità parlamentare a Netanyahu e perfino approvare una legge in parlamento per escluderlo da futuri incarichi. Non sembra escluso che, dopo essersi liberati di Netanyahu, gli otto partiti perdano il loro collante, facendo ritornare il Paese alle urne. (Res)