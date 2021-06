Ghana: allagamento in miniera di Gbane, morti 9 minatori e dispersi molti altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove minatori sono morti dopo che il pozzo della miniera in cui stavano lavorando lunedì scorso è stato allagato a seguito di un forte nubifragio che si è abbattuto su Gbane, nel nord-est del Ghana. Lo ha reso noto la commissione per i minerali del Ghana in un comunicato, secondo cui tre minatori sono riusciti a mettersi in salvo e non si sa esattamente quanti minatori siano rimasti intrappolati dalle acque alluvionali. In queste ore sono in corso le operazioni di ricerca con le squadre di soccorso che hanno dovuto pompare acqua dal tunnel nel tentativo di raggiungere eventuali sopravvissuti. Il Ghana è il principale produttore di oro in Africa e incidenti del genere sono frequenti nel Paese, specialmente nelle miniere d'oro illegali su piccola scala. Il governo ha cercato di reprimere l'attività mineraria illegale, soprattutto nella parte meridionale del Paese, dove i danni ambientali causati dalla pratica hanno inquinato molti dei fiumi presenti nella regione. (Res)