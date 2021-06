Covid: Di Maio, no ad altri limiti, mettere tutto il Paese in condizione di lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sollecita a "mettere tutto il Paese nelle condizioni di lavorare" e su Facebook spiega: "Il turismo si sta rimettendo in moto, si percepisce tanta voglia di venire in vacanza in Italia. Di visitare il nostro Paese, scoprirne bellezze ed eccellenze. È arrivato il momento di andare oltre. Non dobbiamo mettere altri limiti, ma togliere quelli esistenti, in modo graduale e in sicurezza". Per il titolare della Farnesina occorre "riprendere le consuetudini sane della vita quotidiana, lavorare con serenità e ripartire con fiducia. Commercianti, imprenditori, autonomi, partite Iva devono poter operare al meglio. Guardiamo avanti, facciamo correre l'Italia".(Rin)