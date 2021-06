Nigeria: gruppo armato assalta scuolabus nello Stato di Ondo, nessuno studente rapito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di uomini armati ha dirottato uno scuolabus oggi ad Akure, capitale dello Stato di Ondo, nel sud-ovest della Nigeria. L'agguato, secondo quanto riporta la stampa nigeriana, è avvenuto questa mattina quando l'autista del bus e uno degli assistenti scolastici stavano andando a prendere gli alunni e sono stati attaccati da otto aggressori a bordo di motociclette ed armati di fucili, sciabole e altre armi che hanno costretto l'autista a fermarsi e lo hanno trascinato giù dal veicolo minacciando di ucciderlo. Nessuno studente risulta al momento rapito, ma l'assistente scolastico è stato portato via nel veicolo dirottato ed è stato successivamente rilasciato in una foresta vicina. Il preside della scuola ha confermato che nessuno degli alunni è stato portato via dagli uomini armati. Negli ultimi mesi la Nigeria è stata teatro di un'ondata di rapimenti a fini di riscatto, l'ultimo dei quali è avvenuto domenica scorso quando 136 studenti sono stati rapiti da una scuola nello Stato del Niger da un gruppo di uomini armati. (Res)