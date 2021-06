Usa-Israele: Gantz a Sullivan, necessario fermare aggressività dell’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, ha incontrato oggi a Washington il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. "Abbiamo parlato della necessità di promuovere la stabilità regionale fermando l'aggressività iraniana", ha affermato Gantz in un messaggio sul suo profilo Twitter. Gantz sta attualmente conducendo una visita di 24 ore negli Stati Uniti per incontri con i funzionari dell’amministrazione Usa, tra cui il segretario di Stato, Antony Blinken, e il segretario alla Difesa, Lloyd Austin. Prima del colloquio con Sullivan, Gantz è stato ricevuto dal segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con il quale ha discusso in merito alla situazione nella Striscia di Gaza e alla sicurezza di Israele. Prima dell’incontro, i due hanno rilasciato brevi dichiarazioni ai giornalisti. “Parleremo dell'impegno duraturo degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele e di alcune delle necessità del Paese a riguardo. Discuteremo anche del lavoro che deve essere fatto per portare avanti l'assistenza umanitaria e il processo di ricostruzione nella Striscia di Gaza”, ha affermato Bliken. Da parte sua, Gantz ha sottolineato: “Per quanto riguarda Gaza, cerchiamo stabilità e prosperità per tutti. In qualità di ministro della Difesa, penso che la combinazione tra andare avanti con la costruzione e assicurarmi che tutto rimanga sicuro sia molto importante”.(Nys)