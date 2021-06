Medio Oriente: dichiarazione congiunta Egitto, Francia e Giordania su situazione umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Egitto, Francia e Giordania, (Sameh Shoukry, Jean-Yves Le Drian e Ayman Safadi) hanno tenuto una riunione di coordinamento in videoconferenza oggi per discutere i piani per affrontare la crisi umanitaria nei territori palestinesi, in particolare nella Striscia di Gaza. Secondo quanto si legge in un comunicato congiunto, i responsabili della diplomazia dei tre Paesi hanno sottolineato l'importanza di porre fine a tutte le misure unilaterali che impediscono la soluzione dei due Stati e le possibilità di pace, e hanno chiesto la necessità di preservare lo status quo dei luoghi santi. Shoukry, Le Drian e Safadi hanno affermato il loro impegno per una soluzione a due Stati basata sul diritto internazionale, considerandola “l’unica soluzione che soddisferà in modo permanente le aspirazioni sia degli israeliani che dei palestinesi”.(Cae)