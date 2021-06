Sudafrica: governo chiede all'Interpol di arrestare membri della famiglia Gupta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica ha chiesto all'Interpol di contribuire ad arrestare alcuni membri della famiglia di origine indiane Gupta, al centro di diversi casi di corruzione che hanno caratterizzato la presidenza di Jacob Zuma, costretto alle dimissioni nel febbraio 2018. Lo riferisce l'emittente sudafricana "News24", secondo cui il capo della Direzione investigativa dell'Autorità giudiziaria nazionale (Npa), Hermione Cronje, ha emesso mandati di arresto per i fratelli Gupta, Atul e Rajesh, e le rispettive mogli, Chetali e Arti, nonché per un certo numero di soci in affari e ha chiesto all'Interpol di far circolare l' "avviso rosso" del mandato di arresto internazionale per far estradare i Gupta in Sudafrica per essere processati per frode e riciclaggio di denaro. I fratelli Gupta, amici intimi e soci dell'ex presidente Zuma, sono fuggiti dal Paese nel 2018 e secondo quanto riferito si trovano ora negli Emirati Arabi Uniti. L'emissione dei mandati d'arresto ha coinciso con l'arresto dell'imprenditore Iqbal Sharma in relazione a un pagamento di 25 milioni di rand (circa 1,8 milioni di dollari) che il dipartimento dell'Agricoltura dello Stato libero (provincia del Sudafrica con capoluogo Bloemfontein) ha effettuato a Nulane, una società controllata da Sharma. Quest'ultimo, comparso oggi davanti alla corte del magistrato di Bloemfontein, è accusato insieme a Peter Thabethe, Limakatso Moorosi e Seipati Dlamini - ex funzionari del Dipartimento dell'agricoltura dello Stato libero - di frode e riciclaggio di denaro in relazione alla transazione. (Res)