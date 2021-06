Disabilità: Stefani, bene intesa Conferenza unificata su Cude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto felice che la Conferenza unificata abbia raggiunto oggi l’intesa sul Registro Cude: un progetto ampiamente atteso che oggi si avvia a compimento". Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Erika Stefani. "Grazie a una nuova piattaforma informatica le persone con disabilità potranno circolare in tutte le città italiane, e relative Ztl, con il proprio contrassegno", spiega Stefani per poi concludere: "Semplificare, digitalizzare e ridurre prassi inutili: anche così si migliora la qualità della vita, si tutelano i diritti e si realizza una effettiva inclusione". (Rin)