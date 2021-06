Roma: Liberare Roma lancia iniziativa "un fiore per la libertà, contro ogni fascismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un fiore per la libertà, contro ogni fascismo: 4 giugno 1944 - 4 giugno 2021. Così Liberare Roma sulla pagina Facebook annuncia l'iniziativa per la commercializzazione della liberazione di Roma dal Nazifascismo. "Il 4 giugno è Roma finalmente libera dall'occupazione nazifascista - si legge in una nota -. Domani a 77 anni dalla Liberazione della nostra città, saremo in ogni Municipio nei luoghi simbolo della Resistenza, per lasciare un fiore e rinnovare le promesse di Memoria. Le borgate e i quartieri, le vie del centro storico: ogni strada racconta la Resistenza diffusa che i romani e le romane opposero ai tedeschi. La Memoria è la bussola che dobbiamo usare per camminare insieme, consapevoli che la libertà è stata conquistata da chi ha combattuto: a noi spetta il compito di rimanere svegli, di costruire il mondo migliore, di batterci per i diritti e la dignità delle donne e degli uomini tutti. Liberare Roma- continua la nota - è una comunità in cammino per una società più giusta, ma ognuna e ognuno sa da dove siamo partiti. Domani rinnoviamo l'impegno, nei luoghi della resistenza romana". (Com)