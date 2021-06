Russia-Italia: Marcegaglia (B20), ridare fiducia al multilateralismo per la crescita e lo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emma Marcegaglia ha aperto il Forum consultivo regionale B20, che si è tenuto stamattina nell’ambito del 24mo Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Lo riferisce un comunicato stampa secondo cui, in qualità di presidente del principale engagement group del G20 espressione del mondo delle imprese a livello globale, Marcegaglia ha introdotto i lavori dedicati al tema “Cooperation under the B20 to Overcome the Consequences of the Coronavirus Crisis”. Negli ultimi anni la cooperazione internazionale ha avuto un’efficacia limitata nel risolvere questioni chiave per lo sviluppo dei Paesi e la pandemia da Coronavirus non ha fatto altro che esacerbare problemi strutturali, allargando nel breve periodo un divario sempre più marcato tra Paesi ricchi e quelli più poveri. Le piattaforme multilaterali come il G20 e i gruppi di lavoro che operano sotto la sua egida come il B20 stanno assumendo pertanto un ruolo sempre più importante per promuovere la crescita e lo sviluppo e ridare fiducia al multilateralismo attraverso azioni concrete. “Con oltre 2.000 membri provenienti dai Paesi del G20, tra cui Top Executive delle principali multinazionali, il B20 rappresenta una community di oltre 6,5 milioni di imprese. L'enorme interesse a partecipare dimostra la straordinaria importanza che la comunità imprenditoriale del G20 attribuisce alla nostra agenda. Il nostro impegno è che il 2021 venga ricordato come l'anno in cui il virus è stato sconfitto e il ritorno alla crescita è stato possibile. Sono fiduciosa che, grazie allo sforzo collettivo, raggiungeremo gran parte dei nostri obiettivi” ha dichiarato Marcegaglia. L’incontro si è focalizzato sul ruolo del B20 nell’identificare nuove forme di cooperazione tra governi e imprese per garantire uno sviluppo sostenibile e l'adattabilità del modello di crescita economica alle sfide del presente e del prossimo futuro. “Dopo la congiuntura avversa, dobbiamo impegnarci per rinnovare un approccio multilaterale necessario per affrontare le molte incertezze che abbiamo davanti e rigenerare insieme la governance globale – ha proseguito Marcegaglia - Vogliamo che questo B20 lavori su temi quali salute come bene essenziale per tutti, ambiente e sostenibilità, formazione e transizione digitale. Perché il business può e vuole fare la differenza. Forniremo approcci e soluzioni da intraprendere in collaborazione con governi e organizzazioni internazionali. Adotteremo una metrica per misurare le azioni intraprese dal G20 a partire dalle nostre raccomandazioni. Un approccio concreto su cui stiamo già lavorando con l’Indonesia, che guiderà il B20 nel 2022, perché il B20 italiano lasci il segno e sia ricordato come ambizioso e propositivo. Il tempo di agire è adesso”. (segue) (Com)