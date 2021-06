Cultura: a Pescara spazio alla grande “pop art” con Schifano e Andy Warhol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il tardo Warhol ingloba i capolavori delle storia dell’arte all’interno del suo repertorio di personaggi e di celebrità, adeguandoli ad un trattamento meccanico e seriale (come nel Paolo Uccello della serie Details of Renaissance Paintings), Schifano tra gli anni ottanta e novanta avvia un intenso ritorno all’antico, concentrandosi sempre di più sulla qualità materica del segno pittorico. Il ciclo “Matres Matuta” rappresenta in questo senso il momento culminante del percorso espositivo: attraverso 15 tele, 10 carboncini e 2 opere a tecnica mista, Schifano sposta la propria attenzione dallo schermo televisivo (riprodotto su tela, oppure fotografato e ritoccato) e guarda indietro alla complessa mitografia etrusca per dispiegare le matrici figurative di una storia ancestrale, quella della “Mater Matuta”, dea dell’alba e della nascita. (segue) (Gru)