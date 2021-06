Cultura: a Pescara spazio alla grande “pop art” con Schifano e Andy Warhol (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ad un prestito straordinario, accordato dal Museo provinciale campano di Capua, la mostra “Warhol e Schifano tra pop art e classicismo”, si arricchisce di ben 6 statue provenienti dall’area archeologica campana scoperta a metà ottocento, nel luogo dove sorgeva un importante tempio dedicato al culto della “Mater Matuta”. Da quegli scavi emersero centinaia di statue raffiguranti una donna seduta con una o più bambini tra le braccia, probabilmente degli ex voto, facenti riferimento dall’antica divinità da cui Schifano prese ispirazione per le sue tele. La mostra, inaugurata ul 26 aprile, sarà fruibile fino a settembre 2021 secondo le disposizioni in vigore in base all’evoluzione della situazione pandemica. (Gru)