Ue: dossier immigrazione sul tavolo Consiglio Giustizia e Affari interni di lunedì e martedì

- Ci sarà anche l'immigrazione tra i temi nell'agenda del Consiglio Giustizia e affari interni dell'Unione europea che si terrà lunedì e martedì prossimi a Lussemburgo. Il Consiglio ha spiegato che i ministri degli Affari interni valuteranno, martedì, lo stato dei lavori per quanto riguarda il nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo. La due giorni inizierà lunedì, quando i ministri della Giustizia discuteranno di come combattere i contenuti illegali online nel contesto della proposta relativa alla legge sui servizi digitali. L'obiettivo è modernizzare le norme che disciplinano i servizi digitali in tutta l'Ue. Poi, il Consiglio mira a definire un orientamento generale per quanto riguarda il regolamento sulla cessione dei crediti. Il regolamento fisserà norme uniformi per quanto concerne le normative nazionali da applicarsi per determinare la titolarità del credito ceduto a livello transfrontaliero. I ministri mirano inoltre a definire un orientamento generale concernente il regolamento sui servizi transfrontalieri di giustizia elettronica in Europa (e-Codex), che dovrebbe consentire alle autorità giudiziarie di comunicare tra loro in modo sicuro. Le nuove norme proposte istituirebbero formalmente il sistema e-Codex a livello dell'Ue, fornendogli una chiara base giuridica. Sui diritti fondamentali, il Consiglio mira a concordare un orientamento generale sulle nuove norme che modificano il regolamento che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. L'obiettivo delle modifiche è migliorare l'efficienza, la rilevanza e la governance dell'agenzia e precisare il campo di applicazione delle sue attività in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio dovrebbe adottare conclusioni sulla protezione degli adulti vulnerabili in tutta l'Ue, sia in materia civile che penale, e i ministri faranno inoltre il punto sui negoziati in corso per quanto riguarda l'adesione dell'Ue alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; l'insediamento dell'Ufficio della Procura europea (Eppo); le prove elettroniche. (segue) (Beb)