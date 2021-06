Ue: dossier immigrazione sul tavolo Consiglio Giustizia e Affari interni di lunedì e martedì (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della lotta alla criminalità e al terrorismo, i ministri degli Affari interni discuteranno dell'impatto del Covid 19 sulla lotta alla criminalità e procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulle prospettive di sicurezza interna in termini di intelligenza artificiale. I ministri faranno inoltre il punto dei progressi compiuti nelle discussioni sul regolamento che modifica Europol. Il Consiglio farà il punto dei progressi compiuti nelle discussioni sulla proposta volta a rafforzare la resilienza dei soggetti critici che forniscono servizi essenziali nell'Ue. L'obiettivo delle nuove disposizioni proposte è fare in modo che le infrastrutture critiche dei Paesi dell'Ue siano in grado di prevenire eventi perturbatori provocati da pericoli naturali, sinistri, terrorismo, minacce interne o emergenze di sanità pubblica come la pandemia di Covid. Per quanto riguarda l'immigrazione e asilo, i ministri valuteranno lo stato dei lavori per quanto riguarda il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo e procederanno a una prima discussione sulla strategia Schengen, che dovrebbe essere presentata dalla Commissione europea la prossima settimana. La Commissione informerà inoltre i ministri sullo stato di attuazione dell'interoperabilità e, in particolare, sull'istituzione del sistema di ingressi/uscite e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, che dovrebbero essere operativi entro la fine del 2022. (Beb)