Roma: incendio sterpaglie e deposito auto a Casal del Marmo

- Un incendio è in corso dalle 16.40 circa in Via di Casal del Marmo a Roma, nei pressi del civico 674. Le fiamme hanno interessato anche un'area adibita a deposito a cielo aperto di automobili e furgoni. Al momento non risultano feriti. Il rogo ha lambito anche un'officina meccanica adiacente l'area, ma la squadra dei vigili del fuoco messa a protezione dell'attività è riuscita a non far propagare l'incendio. In totale stanno intervenendo tre squadre di pompieri del comando provinciale di Roma. (Rer)