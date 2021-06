Rai: Abbiati (Lega) su centro produzione Milano, basta campanilismi, Sala agevoli accelerazione cantierizzazione dell'opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro di Produzione Rai al Portello di Milano. Lo chiede una mozione del consigliere comunale Gabriele Luigi Abbiati, che dichiara in una nota: "Con questa mozione chiediamo che il sindaco Sala rompa ogni indugio e ribadisca con forza a Roma la volontà della città di Milano di ospitare il Centro di Produzione Rai nell'area del Portello, dove un tempo sorgeva l'ex Fiera di Milano. Non solo, come Lega chiediamo anche che venga messo a disposizione tutto il supporto, anche logicistico, e tutte le necessarie agevolazioni al fine di permettere in tempi celeri la cantierizzazione delle opere, prevista per il 2025". "Confidiamo sul fatto che il Primo Cittadino di Milano non voglia seguire la visione provinciale e campanilista del suo amico di serate sui Navigli Nicola Zingaretti, convinto che le produzioni tv siano appannaggio esclusivo di Roma. La Rai è un'eccellenza italiana e non la proprietà di una singola regione o città. Dunque è necessario che il Centro apra nei tempi previsti, senza alcuna ulteriore, inutile lungaggine". "A chi considera la tv un proprio feudo esclusivo", conclude Abbiati, "ricordo che Milano non è da meno di Roma e che l'operazione porterà netti risparmi all'azienda del Sevizio Pubblico oltre a dare al polo milanese il compito di sviluppare la Rete in lingua inglese e l'innovazione tecnologica che permetterà alla Tv pubblica di avere un ruolo primario tra i broadcaster su web". (Com)