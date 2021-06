Regno Unito-Usa: il 10 giugno incontro Biden-Johnson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà il premier britannico Boris Johnson il 10 giugno, nel corso del primo viaggio all'estero del capo dello Stato dal suo insediamento a inizio anno. Lo riferisce la Casa Bianca tramite una nota. L'incontro, secondo la nota di Washington, avviene "per riaffermare la forza durevole della relazione speciale tra Stati Uniti e Regno Unito". Biden sarà nel Regno Unito anche nei giorni successivi, dall'11 al 13 luglio, per partecipare al summit del G7 in Cornovaglia. Da Buckingham Palace hanno reso noto in precedenza che la regina Elisabetta incontrerà il presidente Biden presso il castello di Windsor subito dopo la conclusione del summit del G7. Biden si tratterà in Europa per partecipare poi al summit della Nato ed al vertice Usa-Ue, il 14 e 15 giugno; mentre il 16 giugno a Ginevra è in programma il primo colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. (Rel)