- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Richiedenti asilo fuori dal territorio nazionale: bene ha fatto la Danimarca, governata dalla sinistra, che ha approvato una legge per aprire centri di accoglienza in Paesi terzi. Dopo i respingimenti spagnoli e le frontiere chiuse della Francia - continua il senatore in una nota -, un altro governo europeo ci dà lezioni. Invitiamo il Viminale a prendere nota". (Com)