Covid: Bernini (FI), vaccinare irraggiungibili missione cruciale

- "Si sono aperte le vaccinazioni per tutte le fasce di età, ma mancano all'appello ancora più di due milioni di anziani, uno scoglio che va assolutamente superato per non compromettere il successo di un piano vaccinale che pure sta ottenendo risultati eccellenti". Lo afferma, in una nota, la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Occorre quindi un ulteriore e massiccio sforzo con il coinvolgimento di tutte le risorse a disposizione: dove non arrivano le Asl, bisogna rivolgersi ai sindaci - soprattutto nei piccoli Comuni - che conoscono la situazione dei cittadini anziani e soli - aggiunge -. Sono persone che vanno contattate casa per casa, informate, coinvolte e convinte a vaccinarsi. Il popolo degli esclusi comprende anche chi vorrebbe fare il vaccino, ma non può perché bloccato in casa, dimenticato, scollegato dal web e irraggiungibile anche per le autorità sanitarie. Quindi le indicazioni del generale Figliuolo segnano un nuovo step del piano vaccinale: la rete degli hub funziona, ma va accompagnata anche dal sistema porta a porta, che ora diventa una missione cruciale". (com)