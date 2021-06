Credito: Spagna, Bbva rivede piano riduzione organico da 3.798 a 2.935 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca spagnola Bbva ha deciso di ridurre nuovamente il numero di licenziamenti previsti dal suo piano di riduzione dell'organico da 3.798 a 2.935 dipendenti, il 22,7 per cento in meno di quanto previsto all'inizio dei negoziati. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la decisione giunge all'indomani dello sciopero indetto ieri dai sindacati che ha portato alla mancata apertura del 42 per cento delle filiali dell'azienda. I sindacati hanno valutano positivamente questa apertura da parte della banca che si sono riservati di valutare se ritenute "sufficienti", chiarendo che per raggiungere un pre-accordo è necessario che non ci siano partenze forzate, oltre a un aumento delle condizioni economiche. Bbva prevede di applicare le prime riduzioni dell'organico a luglio per terminare il piano nel luglio 2022.(Spm)