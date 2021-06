Rifiuti: figliomeni (Fd'I), Ama certifica il fallimento dell'Amministrazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le parole dell'amministratore delegato di Ama, Stefano Zaghis, al settore produttivo della capitale e alle associazioni dei consumatori "assistiamo alla resa di Ama e al fallimento del Sindaco Raggi". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea Capitolina. "Osiamo dire che il 're è nudo'. Quanto annunciavamo con interrogazioni, mozioni ed accessi agli atti si sta per verificare e, purtroppo, sarà la città e i suoi cittadini a farne le spese. Biasimiamo il lavarsene le mani di Ama che, nella lettera inviata a Unindustria, Confcommercio, Confesercenti, Cna e Federalberghi dice testualmente 'era da parte mia doveroso informarvi di questa situazione che al momento non vede soluzioni poiché possiate, in quanto rappresentanti della parte produttiva e dei consumatori di questa città, effettuare i passi necessari per rappresentare nelle sedi opportune i rischi di natura economica, industriale e di tutela dei vostri associati derivanti da questa complessa e ormai storica situazione'. Ecco il risultato raggiunto dal Sindaco Raggi e dal suo management -conclude Figliomeni-, il lavarsene le mani e dare la colpa sempre a qualcuno. Un qualcuno che è venuto prima, che è presente ora o che verrà dopo. La città non merita tutto questo". (Com)