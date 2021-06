Iran: ministero Petrolio, dopo 20 ore estinto incendio raffineria Tondguyan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro del petrolio iraniano, Alireza Sadeghabadi, ha annunciato lo spegnimento del devastante incendio divampato ieri nella raffineria di Tondguyan, vicino alla capitale iraniana Teheran, dopo 20 ore. All'inizio della giornata, un funzionario della raffineria aveva affermato che non vi erano informazioni precise sul volume di idrocarburi nei serbatoi di stoccaggio e che l’incendio sarebbe stato spento entro questa sera. Da una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato intorno alle 19:00 (ora locale) di ieri ed è proseguito per tutta la notte. Questa mattina, una nuova esplosione sarebbe stata avvenuta in uno dei serbatoi colpiti dalle fiamme, ma è stata smentita dalle autorità. Il capo dei servizi di emergenza di Teheran ha annunciato che undici persone hanno riportato ustioni, senza specificare se fossero vigili del fuoco o impiegati della raffineria. I media locali hanno riferito che almeno 18 serbatoi di stoccaggio sarebbero rimasti coinvolti nell’incendio. Al momento non è chiara la natura dell’incendio. Secondo i media iraniani, l’incendio sarebbe divampato a causa di una perdita nelle condotte che raccolgono il materiale di scarto della lavorazione petrolifera. Tali incidenti sono diventati comuni in Iran nell'ultimo anno e spesso imputati a sabotaggi condotti da Israele. L’incidente nella raffineria di Tondguyan si è verificato poche ore dopo l’incendio avvenuto ieri mattina a bordo della nave militare Kharg nei pressi del porto iraniano di Jask, nel Golfo dell’Oman. La Kharg è la seconda più grande nave della Marina militare iraniana e l’unica in grado di fornire supporto in mare agli altri assetti della Marina di Teheran. L’incendio, che sarebbe divampato all’interno del locale caldaie, ha provocato l’affondamento della nave. Al momento le autorità iraniane non hanno reso noto se l’incendio sia frutto di un incidente, un errore umano e o di un sabotaggio.(Res)