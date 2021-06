Etiopia: portavoce governo, iniziato il ritiro delle truppe eritree dal Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Eritrea ha iniziato a ritirare le sue truppe dalla regione del Tigrè, in Etiopia, dopo sette mesi di conflitto. Lo ha annunciato la portavoce del primo ministro Abiy Ahmed, Billene Seyoum, nel corso di un briefing con la stampa tenuto oggi ad Addis Abeba. La decisione è stata presa dopo una richiesta ufficiale da parte del governo etiope, ha aggiunto. Il ritiro delle truppe eritree dal Tigrè, la cui presenza era stata a lungo negata sia dal governo di Addis Abeba che da quello di Asmara, era stato annunciato nei mesi scorsi dal premier Ahmed in occasione di una sua visita in Eritrea, tuttavia finora non vi sono state evidenze di un effettivo ritiro mentre si sono moltiplicate le denunce di presunte atrocità commesse dai militari eritrei con la complicità di quelli etiopi. Il mese scorso tre militari etiopi sono stati condannati per stupro e uno per l'omicidio di un civile nella regione del Tigrè. Lo ha annunciato in una nota il portavoce dell'ufficio del procuratore generale, Awol Sultan, aggiungendo che altri 28 militari sono andati a processo per l'omicidio di civili e 25 per atti di violenza sessuale e stupro. (segue) (Res)