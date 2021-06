Etiopia: portavoce governo, iniziato il ritiro delle truppe eritree dal Tigrè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri militari e federali dell'Etiopia, si legge nella dichiarazione, stanno anche indagando su altri casi di presunti crimini, compresi quelli avvenuti nella città di Axum, dove a febbraio Amnesty International ha affermato che le truppe eritree vi hanno ucciso centinaia di civili fra il 28 e il 29 novembre scorsi e ha denunciato possibili crimini contro l'umanità. "L'inchiesta indica che un totale di 110 civili sono stati uccisi in quelle date dalle truppe eritree" ad Axum, di cui 40 in raid interni, si legge nel comunicato che contrasta nettamente con quanto affermato nelle scorse settimane dallo stesso ufficio, ovvero che la "grande maggioranza" delle vittime erano combattenti del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) senza uniforme. La dichiarazione, al contrario, sostiene che solo "alcuni di questi individui potrebbero essere stati combattenti irregolari". I sospetti nell'indagine in corso su Axum saranno presto identificati, conclude il comunicato, senza fornire dettagli sul livello di cooperazione dell'esercito eritreo, le cui truppe sono accusate delle uccisioni. (segue) (Res)