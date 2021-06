Usa: piano infrastrutture, Biden disponibile ad accordo su mille miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sarebbe disponibile a un accordo con il Partito repubblicano per un piano infrastrutture da mille miliardi di dollari. Lo scrive il “Wall Street Journal” citando una fonte a conoscenza delle trattative. La proposta sarebbe stata formulata da Biden ieri alla Casa Bianca nel corso di un incontro con la senatrice repubblicana Shelley Moore Capito: il presidente sarebbe pronto a rivedere al ribasso la propria proposta rispetto ai 2,3 miliardi di dollari iniziali e rispetto all’ultima offerta da 1,7 miliardi di dollari, ma punterebbe comunque a finanziare tali spese attraverso un aumento delle tasse sulle imprese, punto sul quale rimane la ferma opposizione dei repubblicani. Questi ultimi la scorsa settimana avevano formulato una controproposta da 928 miliardi di dollari, spalmati però su otto anni e limitati all’ammodernamento di infrastrutture fisiche come strade, ponti, linee ferroviarie e sistemi di trasporto. Secondo il “Wall Street Journal”, la distanza tra le parti sarebbe in ogni caso più ampia di quanto non appaia leggendo i soli numeri: la proposta dei repubblicani, al contrario di quella della Casa Bianca, includerebbe infatti anche spese già in bilancio. Il prossimo incontro tra Biden e Capito dovrebbe avvenire venerdì prossimo alla Casa Bianca.(Nys)