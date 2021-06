Scuola: Mattia-Bonafoni (Pd), Ripristinare rispetto genitori istituto Piersanti Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi nella IX commissione consiliare Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio della Regione Lazio, l'audizione che ha visto protagonista il comitato dei genitori dell'Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella, da mesi impegnato a denunciare un rapporto di grande tensione con la direzione scolastica, inaspritosi durante i mesi di lockdown e oltretutto a danno della didattica degli alunni disabili della scuola. Alla commissione, pur invitata, non ha partecipato la dirigente dell'istituto, mentre ha risposto all'appello l'ufficio scolastico regionale che ha preso l'impegno di monitorare ancor più da vicino la situazione già arrivata all'attenzione del direttore Rocco Pinneri. "Con l'audizione di oggi abbiamo acceso un faro su un tema che va oltre i confini di un singolo istituto scolastico e investe la funzione stessa della scuola come agenzia educativa e del diritto allo studio come strumento di uguaglianza sostanziale". Lo dice in una nota la Presidente della IX commissione consiliare permanente della Pisana Eleonora Mattia. (segue) (Com)