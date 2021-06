Scuola: Mattia-Bonafoni (Pd), Ripristinare rispetto genitori istituto Piersanti Mattarella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi farò carico ora di predisporre e far sottoscrivere -continua Mattia- a tutti i componenti della Commissione una lettera indirizzata al Ministero dell'istruzione per fare luce sui fatti dell'Istituto comprensivo e sul tema generale dell'inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità nell'ambito della rimodulazione della didattica in epoca pandemica. La scuola non è mai un parcheggio o un servizio di baby sitting, ma è sempre un luogo di cura, di crescita, di riscatto. È l'unico ascensore sociale che rimane in questo Paese e per questo dobbiamo difenderlo e tutelarlo soprattutto per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno una difficoltà in più. Proprio lì la scuola deve esserci ancora di più, per ragioni di giustizia sociale e di pari opportunità" (segue) (Com)