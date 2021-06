Scuola: Mattia-Bonafoni (Pd), Ripristinare rispetto genitori istituto Piersanti Mattarella (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stigmatizziamo l'assenza della dirigente scolastica all'audizione di oggi –ha commentato la consigliera della lista civica Zingaretti Marta Bonafoni, che aveva richiesto l'audizione– il mancato rispetto di un corretto rapporto con i genitori è sempre grave, lo è ancor di più in presenza di una pandemia con tutte le conseguenze che ha comportato per le famiglie, per di più quelle che hanno bambini portatori di speciali fragilità. Il nostro impegno è e sarà quello di non permettere che il nuovo anno inizi senza che la situazione dell'istituto Piersanti Mattarella abbia trovato una soluzione, innanzitutto dal punto di vista del diritto allo studio delle bambine e dei bambini". (Com)