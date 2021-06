Lavoro: De Petris (Leu), su licenziamenti Ue sbaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, osserva che "in questo caso la Ue sbaglia. Il blocco dei licenziamenti non ha nulla a che vedere con il problema enorme del precariato che va invece affrontato seriamente". La parlamentare aggiunge in una nota: "Prolungare il blocco dei licenziamenti per tutti fino ad ottobre e mettere a punto una strategia per uscirne in modo calibrato e progressivo è indispensabile per evitare il rischio di una vera catastrofe sociale".(Com)