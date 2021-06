Usa: Italia aprirà un centro innovazione nazionale nella Silicon Valley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia aprirà negli Stati Uniti, nel corso dell'estate, il suo primo Centro nazionale di innovazione e cultura all'estero, un modello sperimentale che potrà essere replicato in altri Paesi. Lo riferisce una nota della Farnesina. Promosso dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale su proposta dell'ambasciata d'Italia a Washington in collaborazione con il consolato generale a San Francisco, il primo “Italian Innovation and Culture Hub” (Iich) verrà realizzato con il coinvolgimento dell'Agenzia Ice. L'Iich rappresenterà una soluzione originale che riunirà in un unico spazio due realtà pubbliche già esistenti (l'Istituto di cultura e l'Agenzia Ice con il desk per l'attrazione degli investimenti) e il nuovo Centro di innovazione. Sarà così possibile offrire in maniera più efficace e nuova una promozione integrata del Sistema Paese, unendo le dimensioni culturale, economica, tecnologica e scientifica nel luogo simbolo dell'innovazione globale. Come indica la nota della Farnesina, si tratterà di un vero e proprio avamposto tecnologico in Silicon Valley in grado di fornire molteplici servizi in loco e a distanza e che ambisce a diventare un punto di riferimento per l'area di San Francisco per favorire la contaminazione di realtà nazionali con partner tra i più avanzati al mondo. La sede già identificata si trova nello storico quartiere italo-americano di North Beach dove tanti connazionali dalla seconda metà dell'ottocento hanno contribuito in maniera determinante allo sviluppo della Bay Area di San Francisco. (segue) (Res)