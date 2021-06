Usa: Italia aprirà un centro innovazione nazionale nella Silicon Valley (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta di un progetto fortemente innovativo ed ambizioso, voluto dalla Farnesina a sostegno delle nostre imprese, delle start-up, dei centri di ricerca e universitari e degli enti locali: uno spazio unico, moderno e flessibile, dove far incontrare il meglio del nostro Paese con un ecosistema avanzato ed incomparabile per tasso di innovazione, competenze e disponibilità di capitale di rischio", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Da parte sua, l’ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio, ha sottolineato che "l'Iich rappresenta una risposta ad esigenze concrete del nostro sistema economico e tecnologico nazionale e concretizza quanto auspicato in occasione della visita del presidente della Repubblica Mattarella a San Francisco e in Silicon Valley nell'autunno del 2019 con la sua partecipazione al Primo Forum dell'Innovazione Italia-Usa". Il console generale a San Francisco, Lorenzo Ortona, ha ricordato infine che "la scelta di posizionare il Centro in un'area della città altamente simbolica per la storia dei connazionali in California rappresenta un nesso ideale tra passato e futuro, creando un ponte tra la straordinaria comunità scientifica e tecnologica italiana di questa parte del mondo e il tessuto economico nazionale". (Res)