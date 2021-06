Russia-Italia: ambasciatore Terracciano, con pandemia accesso ai beni culturali ha subito mutamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la pandemia anche l'accesso ai beni ed ai contenuti culturali si è trasferito nell'ambito del digitale, imponendo all'industria del settore di adeguare rapidamente la propria offerta. È quanto osservato dall'ambasciatore italiano in Russia, Pasquale Terracciano, nel proprio intervento al panel del Forum economico internazionale (Spief) di San Pietroburgo dedicato al fattore umano nella risposta alle sfide globali. Nel corso dei lavori del panel, a cui ha partecipato anche la ministra della Cultura della Federazione Russa, Olga Ljubimova, si è discusso del ruolo della tecnologia nelle interazioni personali e nella comunicazione durante la pandemia. L'Italia, grazie al suo immenso patrimonio artistico, rappresenta nel settore dei contenuti culturali un modello a cui altri Paesi guardano con attenzione. L'ambasciatore Terracciano ha posto in evidenza come l'Italia si sia distinta, in questa fase, dando vita a specifiche iniziative quali la digitalizzazione per l'accesso online e da Tv on demand di alcune delle collezioni permanenti dei più importanti musei nazionali, come la Galleria degli Uffizi, il Parco archeologico del Colosseo o il Museo archeologico di Napoli. L'ambasciatore ha infine ricordato come l'Italia abbia destinato 50 miliardi del Recovery Fund proprio agli interventi di digitalizzazione ed innovazione. (Rum)