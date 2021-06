Alitalia: Rampelli (Fd'I), tempesta perfetta per farci affondare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, sottolinea che "le parole del commissario straordinario Leogrande, in audizione alla Camera, sintetizzano perfettamente il grande stato di incertezza in cui versa Alitalia e preoccupano sul futuro del vettore italiano. La nostra compagnia di bandiera è di fatto sospesa su una nuvola - continua il parlamentare in una nota -, senza liquidità, nessuna data certa sui tempi di fine trattativa con l'Europa e i lavoratori lasciati senza stipendio. La tempesta perfetta per farci affondare e permettere alla concorrenza straniera di spolpare i nostri asset e fare fortune sui nostri cieli e scali. Abbiamo presentato una mozione su Alitalia perché il trasporto aereo italiano va difeso e rilanciato. Rappresenta la nostra ricchezza in termini di turismo, cultura, commercio estero, made in Italy e infrastrutture". L'esponente di Fd'I conclude: "Il governo ha già perso troppo tempo, il premier Draghi non temporeggi più, faccia valere l'interesse nazionale su Alitalia. A Bruxelles tenga la barra dritta contro chi ha tutti gli interessi a privarci di una compagnia di bandiera". (Com)