Egitto: riserve in valuta estera aumentate a 40,4 miliardi di dollari

- Le riserve in valuta estera dell’Egitto sono aumentate a 40,468 miliardi di dollari a fine maggio 2021, rispetto al dato di 40,343 miliardi di dollari registrato a fine aprile 2021, con un incremento di circa 125 milioni di dollari. È quanto emerge da un rapporto della Banca centrale egiziana. L'Egitto importa in media 5 miliardi di dollari al mese di beni e prodotti dall'estero, con un totale annuo stimato in oltre 55 miliardi di dollari, quindi le attuali riserve in valuta estera sono sufficienti per circa 8 mesi di importazioni.(Res)