Albania: Covid, premier Rama valuta apertura impianto per produzione vaccini

- L'Albania valuta la possibilità di aprire sul proprio territorio un impianto per la produzione dei vaccini anti Covid-19. E' quanto emerso dall'incontro avvenuto in Turchia tra il primo ministro albanese, Edi Rama, e il direttore del ramo turco della casa farmaceutica cinese Sinovac, Canturk Alagoz. Sempre nel corso di una missione in Turchia, nei mesi scorsi, Rama aveva ottenuto l'acquisto del vaccino cinese tramite la firma di un contratto con un distributore locale. "L'ho ringraziato con gratitudine per l'aiuto, che è stata una questione di vita e di morte; abbiamo discusso del progetto per la costruzione di un impianto di produzione in Albania, come parte di un centro di eccellenza farmaceutica", ha dichiarato Rama dopo l'incontro con Alagoz citato dal portale d'informazione "EuroNews Albania". (segue) (Alt)