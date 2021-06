Albania: Covid, premier Rama valuta apertura impianto per produzione vaccini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Albania ha annunciato nei giorni scorsi l'obiettivo di raggiungere un milione di vaccinazioni contro il Covid entro giugno. "Al momento 60 mila fiale del vaccino cinese Sinovac vengono somministrate in condizioni di sicurezza, e la vaccinazione continua senza sosta in ogni angolo del Paese, quindi raggiungeremo un milione di vaccinazioni entro giugno”, ha detto la ministra della Salute albanese Ogerta Manastirliu. “Invitiamo i cittadini a contattare il proprio medico di famiglia per stabilire il giorno e il luogo della vaccinazione", ha aggiunto poi la ministra. (segue) (Alt)